FIM erweitert Team mit Fokus auf Finanzierung und Portfolioausbau

Die FIM Unternehmensgruppe hat ihre Ressourcen aufgestockt, um die Schlagkraft im Ankaufsprozess neuer Handelsimmobilien zu erhöhen. Philipp Gnahn und Florian Loibl verstärken den Bereich Finanzierung. Seit Oktober ergänzt Nils Jüngerkes das Portfoliomanagement. Damit ist die Unternehmensgruppe in diesem Jahr personell in allen Bereichen deutlich gewachsen.

.

Seit September verantwortet Philipp Gnahn die Bereichsleitung Finanzen. Dort bringt er seine einschlägige Erfahrung in der Finanzierung/Fremdkapitalbeschaffung ein. Er ist Master-Absolvent Steuerberatung und verfügt über sieben Jahre Berufserfahrung. Davon war er fünf Jahre bei einem Immobilienprojektentwickler im Controlling tätig, wo er neben Reportings und Forecasts die steuer- und handelsrechtliche Betrachtung und Bilanzierung der einzelnen Projektentwicklungen verantwortete. Begonnen hatte seine berufliche Laufbahn bei der Beratungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Rödl & Partner im Bereich Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung.



Florian Loibl hat seit Sommer 2025 die Bereichsleitung Finanzen/Fremdkapitalfinanzierung inne. Zu seinen Aufgaben zählen die Beschaffung von Fremdkapital für Neu- und Bestandsobjekte, die Optimierung und Entwicklung neuer Finanzstrukturen sowie die laufende Betreuung der Finanzierungspartner. Seine zehnjährige Expertise umfasst die Strukturierung gewerblicher Immobilienfinanzierungen und das finanzierungstechnische Management großvolumiger Projektentwicklungen. Er verfügt über ein bundesweites Netzwerk zu Banken und Kapitalgebern. Im Bereich Finanzierung und Asset Management war er für die P&P-Group, Project Investment AG und Ratisbona Handelsimmobilien tätig.



Zuletzt kam Nils Jüngerkes im Oktober als Senior Projekt-/Portfoliomanager ins Unternehmen. Als Verstärkung soll er vor allem Projekte im Nordwesten Deutschlands weiterentwickeln. Sein Aufgabenspektrum umfasst das wertorientierte Management eines Immobilienportfolios sowie die Risikoüberwachung und -optimierung der Immobilien-performance durch Steuerung von Projektentwicklungen im Bestand. Der Dipl.-Betriebswirt (FH) ist seit mehr als 17 Jahren im Schwerpunkt Asset Management von gewerblichen Immobilien für klassische Investoren und im Lebensmitteleinzelhandels-Segment tätig. Zu seinen früheren Stationen zählen Aldi oder die Hahn Gruppe. Insbesondere im Bereich Retail ist er sehr gut vernetzt.



„Wir freuen uns sehr, dass wir mit Philipp Gnahn und Florian Loibl zwei Experten für Finanzierung und Fremdkapitalbeschaffung sowie mit Nils Jüngerkes einen versierten Portfoliomanager zur Weiterentwicklung unseres Portfolios gewonnen haben. Bei der Suche nach qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hilft es uns, dass wir vielfach als interessanter Arbeitgeber gesehen werden, der ein nachhaltiges Geschäftsmodell verfolgt“, so Lerke.