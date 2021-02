FileWave zieht ins Düsseldorfer Momentum

Im Frühjahr 2021 zieht ein neuer Mieter ins zentral gelegene Düsseldorfer Momentum: Die FileWave Deutschland GmbH wird sich langfristig auf rund 440 m² im vierten Obergeschoss des siebengeschossigen Büro- und Geschäftsgebäudes am Standort Am Wehrhahn 33 niederlassen.

.