Fiftyseven und Aventus kaufen Wohnportfolio in NRW

Mit dem neu gegründeten Ankaufsvehikel „PropVesta Grundbesitz“ haben die Düsseldorfer Immobiliengesellschaft Fiftyseven Real Estate und die Aventus Investment Partners aus Krefeld ein attraktives Wohnportfolio in Nordrhein-Westfalen übernommen. Das Paket umfasst drei Liegenschaften mit insgesamt 58 Wohneinheiten, 2 Gewerbeeinheiten sowie 37 Garagenstellplätze an den Standorten Erkrath und Leverkusen.

Die Objekte sollen im Rahmen einer langfristigen Strategie schrittweise optimiert und nachverdichtet werden, um zusätzlichen Wohnraum zu schaffen und die Gebäudesubstanz zu verbessern. Verkäufer des Portfolios ist eine britische Gesellschaft. Der Asset Deal wurde durch Moayedi Investments aus Berlin vermittelt.