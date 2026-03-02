Fieldfisher holt Michael Ziegaus-Clavien als Real-Estate-Partner

Der 36-jÃ¤hrige Rechtsanwalt berÃ¤t umfassend im Immobilien- und Immobilienwirtschaftsrecht mit Fokus auf gewerbliche Vermietung, Portfolioverwaltung sowie An- und VerkÃ¤ufe Ã¼ber sÃ¤mtliche Asset-Klassen. Zudem bringt er Expertise in datenschutz- und IT-rechtlichen Fragestellungen rund um Smart Buildings mit und erweitert damit die Schnittstelle zwischen Real Estate und Tech & Data.

.

Michael Ziegaus-Clavien berÃ¤t umfassend im Immobilien- und Immobilienwirtschaftsrecht mit besonderem Fokus auf Vermietung und laufende Verwaltung gewerblicher Immobilien sowie ImmobilienankÃ¤ufe und -verkÃ¤ufe Ã¼ber sÃ¤mtliche Asset-Klassen hinweg. Er begleitet nationale und internationale Unternehmen sowie institutionelle Investoren bei der Strukturierung und Verhandlung komplexer gewerblicher MietvertrÃ¤ge sowie Property-, Facility- und MaklervertrÃ¤ge und vertritt seine Mandantinnen und Mandanten sowohl gerichtlich als auch auÃŸergerichtlich in immobilienrechtlichen Auseinandersetzungen. Damit ergÃ¤nzt er die transaktions- und projektentwicklungsorientierte Beratung von Fieldfisher.



DarÃ¼ber hinaus verfÃ¼gt er Ã¼ber besondere Expertise in immobilienbezogenen datenschutz- und IT-rechtlichen Fragestellungen, insbesondere im Zusammenhang mit digitalisierten GebÃ¤udestrukturen und Smart Buildings. In einem zunehmend technologiegetriebenen Immobilienmarkt stÃ¤rkt er damit gezielt die Schnittstelle zwischen Real Estate und Tech & Data, in der regulatorische Anforderungen, digitale Infrastruktur und wirtschaftliche Nutzungskonzepte eng ineinandergreifen. Durch seine langjÃ¤hrige Beratung international tÃ¤tiger Investment Manager und Immobilienunternehmen bringt er zudem ein belastbares Netzwerk in angrenzende Branchen und Kernsektoren von Fieldfisher wie Finance, Energy, Technology und Life Sciences mit.



Mit dem Neuzugang stÃ¤rkt Fieldfisher ihre Real-Estate-Praxis gezielt im Asset Management gewerblicher Immobilienportfolios sowie im Bereich Immobilientransaktionen. Gleichzeitig erÃ¶ffnen sich durch das Netzwerk von Ziegaus-Clavien zusÃ¤tzliche Potenziale im Bereich Occupier Legal Services, insbesondere fÃ¼r Technologie- und Life-Sciences-Unternehmen â€“ ein Beratungsangebot, das Fieldfisher international bereits etabliert hat.



â€žDie Betreuung institutioneller Bestandshalter ist in den vergangenen Jahren zu einem zentralen Schwerpunkt unserer Real-Estate-Praxis gewachsen. Mit Michael Ziegaus-Clavien setzen wir diesen Weg konsequent fort und stÃ¤rken gezielt unsere Kompetenz in einem Bereich, der fÃ¼r unsere Mandantinnen und Mandanten an Bedeutung gewinnt und unsere Transaktions- und Projektentwicklungsberatung passgenau ergÃ¤nztâ€œ, sagt Philipp Stricharz, Partner und Praxisgruppenleiter Real Estate.

