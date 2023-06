Fiege verkauft Megaprojekt „Emmerich II“ an Real I.S.

Fiege verkauft das Logistikzentrum „Emmerich II“ an den „Real I.S. Themenfonds Deutschland II“, der mit der Akquisition am Niederrhein voll investiert ist. Der Kaufvertrag zwischen dem Grevener Unternehmen und der Real I.S. ist bereits unterzeichnet. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

