Fiege startet Betrieb in Hamburg-Moorfleet

Die Fiege-Gruppe hat den Standort in Hamburg-Moorfleet ausgebaut. In dem modernen Neubau hält der Kontraktlogistikexperte künftig weitere 20.000 m² Logistikfläche auf zwei Ebenen für Kunden aus den Bereichen Industry & Tires, Fashion & Lifestyle sowie Fast Moving Consumer Goods bereit. Das Multi-User-Center liegt verkehrstechnisch günstig in unmittelbarer Nähe zum Autobahn-Dreieck Hamburg-Südost (A1 und A25). Nach der erfolgreichen Inbetriebnahme Anfang Januar ist der Hochlauf mittlerweile in vollem Gange. Das Projekt wurde von Fiege Real Estate umgesetzt.

