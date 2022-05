Der Logistikdienstleister Fiege hat an seinem Standort in Zülpich eine Photovoltaikanlage für den Eigenverbrauch in Betrieb genommen. Auf rund 5.000 m² Dachfläche erzeugt die Anlage jährlich mehr als 400.000 Kilowattstunden Strom, das entspricht in etwa dem Stromverbrauch von 115 Haushalten.

