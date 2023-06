Fiege mietet mittelfristig im Neusser Arcus

Die Fiege Customs Services GmbH hat im Neusser Arcus einen mittelfristigen Mietvertag geschlossen. Das Tochterunternehmen der Fiege-Gruppe hat sich für eine ca. große 454 m² Bürofläche im Erdgeschoss im Arcus entschieden. Vermieter ist ein Unternehmen der Alstria Office REIT-AG. Der Einzug von Fiege Customs Services ist für Ende des zweiten Quartals 2023 geplant. Corealis war beratend und vermittelnd tätig.

.

Der Solitär zeichnet sich durch eine Fassade aus Naturstein mit Alu-Glas-Fassaden-Elementen und durch seine flexiblen und zeitgemäßen Flächengestaltungen aus und sticht durch seine markante architektonische Gestaltung aus den Bürogebäuden der Nachbarschaft heraus.



Das Arcus in der Carl-Schurz-Straße 2 liegt im Büro- und Kommunikationszentrum Hammfeld, in dem namhafte und zum Teil börsennotierte Unternehmen ihren Sitz haben. Es ist gut an öffentliche Verkehrsmittel wie z.B. den Straßenbahnlinien 704 von Düsseldorf in Richtung Neuss angebunden. Mit dem PKW ist der Standort verkehrsgünstig aus allen Richtungen über die umliegenden Autobahnen A57, Ausfahrt Neuss-Hafen zu erreichen. Der Flughafen Düsseldorf International ist nur ca. 20 Autominuten entfernt.