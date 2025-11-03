Fiege Logistik expandiert im GVZ Bremen

Fiege Logistik hat im Güterverkehrszentrum Bremen rund 10.000 m² Hallenfläche angemietet. Das Unternehmen reagiert damit auf steigende Kundennachfragen und stärkt seine Präsenz in der Hansestadt. Vermieter ist Goodman, vermittelt wurde die Fläche von Robert C. Spies Industrial Real Estate.

Die angemietete Einheit befindet sich in dem modernen Logistikobjekt in der Heinrich-Wiegand-Straße 12, das insgesamt zwei Einheiten mit jeweils rund 10.000 m² umfasst. Die Halle bietet zahlreiche Ausstattungsmerkmale, darunter eine UKB-Höhe von 10,50 m, Heckandienungstore, seitliche Be- und Entladetunnel sowie eine energieeffiziente LED-Beleuchtung.



Das GVZ Bremen zählt zu den führenden Logistikstandorten Deutschlands und zeichnet sich durch eine hervorragende Verkehrsanbindung aus. Es liegt zentral in der sogenannten Nordrange mit direktem Zugang zu den Seehäfen Hamburg, Bremerhaven und Wilhelmshaven. Die Anbindung über die A281 sowie über die B6, A28/29 und – ab 2025 – auch über die A1 und A27 gewährleistet eine optimale Erreichbarkeit und hohe Effizienz im Warenumschlag.



„Der Standort überzeugt durch seine strategisch günstige Lage und moderne Ausstattung. Wir freuen uns, die Fiege-Gruppe bei ihrer Expansion begleiten zu dürfen und gemeinsam mit Goodman die Vermietung erfolgreich realisiert zu haben“, sagt Stefan N. Fath, Logistikimmobilienberater bei Robert C. Spies Industrial Real Estate.