Fiege Gruppe mietet 611 m² in der Bremer Innenstadt

Die Fiege Gruppe hat Büroflächen mit 611 m² am Stavendamm 22 in Bremen angemietet. Das internationale Unternehmen hat sich auf effiziente Logistiklösungen spezialisiert und gilt als Pionier der Kontraktlogistik. In den neu angemieteten Büroräumen in der Bremer Innenstadt werden zukünftig die Geschäftsbereiche Fiege Parcel & More für maßgeschneiderte Paketversandlösungen sowie Fiege Freight Fowarding für maßgeschneiderte Transport & Logistiklösungen ansässig sein. Die Flächen befinden sich im ersten und dritten Obergeschoss eines ehemaligen Speichers im historischen Bremer Schnoorviertel. Vermieter ist ein Unternehmen der Dettmer Group KG. Beratend und vermittelnd tätig war Robert C. Spies Gewerbe und Investment Bremen.

