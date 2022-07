Fiege errichtet hochmodernes Logistikzentrum in Barleben

Fiege errichtet in Barleben nördlich von Magdeburg auf einem rund 90.000 m² großen Areal ein hochmodernes Multi-User-Logistikzentrum für den Geschäftsbereich Healthcare. Insgesamt entstehen 42.000 m² Logistikfläche, verteilt auf vier Hallenschiffe, zwei Kühllager und zwei vorgelagerte Bürokomplexe.

.