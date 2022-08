Fiege baut Bürokomplex im Stadthafen von Münster

Das Familienunternehmen hat am vergangenen Donnerstag den Grundstein für ein neues Bürogebäude in Münsters Hafen gelegt. Ab 2024 werden hier die digitalen Geschäftseinheiten des Grevener Familienunternehmens einziehen. Nicht das einzige Neubauprojekt an der B-Side. In direkter Nachbarschaft steht schon die die Ärzteversorgung Westfalen-Lippe (ÄVWL) mit dem Neubau ihres neuen Verwaltungssitzes in den Startlöchern.

