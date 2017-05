Fiduciary Capital übernimmt Business Park von Sirius

Sirius Business Park

Der Kauf ist über die Bühne: Heute flossen 85 Millionen Euro auf das Konto von Sirius Real Estate, die für ihren Münchener Business Park im Januar mit der Immobilien Projektentwicklungs- und Investmentgruppe Fiduciary Capital einen Kaufvertrag unterzeichnet hatte [Sirius versilbert Business Park München]. Sirius verkauft derzeit selektiv Bestandsimmobilien, die nicht mehr zum Kernportfolio des Unternehmens passen, um das dadurch frei werdende Eigenkapital in Immobilienkäufe zu investieren. Im Rahmen dieser Unternehmensstrategie verkaufte der börsennotierte Investor zuletzt auch eine Liegenschaft in Düsseldorf [Sirius trennt sich von Düsseldorfer Business Park].

.

Potenzial im Münchener Süden

Auf dem 6 Hektar großen Areal stehen 11 Gebäude mit insgesamt 80.000 m². Der nahezu vollvermietete und von namhaften Mietern wie ASM Pacific Technology, Beckman Coulter, und Nanoscape AG überwiegend als Büro genutzte Komplex befindet sich in der Rupert-Mayer-Straße 44 nahe der Isar und dem Mittleren Ring, eingebettet in ein Wohnviertel im Münchner Süden im stark wachsenden Stadtteil Obersendling. Der Vertrag sieht vor, dass Sirius den Business Park für weitere sechs Jahre zurück mietet und managt [Sirius versilbert Business Park München].



„Mit unseren erfolgreichen Direktkäufen und Projektentwicklungen, wie zum Beispiel M-Campus und M-Tower in München, haben wir unseren langjährigen Track Record mit dieser Art von Immobilien weiter ausgebaut. Wir sehen großes Potential, das 6 Hektar große Areal weiter zu entwickeln und wollen dieses Potential mittelfristig heben“, so Michael A. Gerlich, Gründer und geschäftsführender Alleingesellschafter der Fiduciary Capital.



Nicht der einzige Business Park dessen Potenzial im Münchner Süden in den nächsten Jahren weiter gehoben werden soll. Erst gestern erhielt der Investment- und Asset-Manager Competo Capital Partners ein Mandat von einem Münchner Family-Office, um das nahe gelegene 40.000 m² große Gewerbeareal „Business Park Forstenried“ zu managen und die Nachverdichtung anzugehen, die das Areal nahezu verdoppeln soll [Competo gewinnt Asset-Mangement-Mandat von Münchner Family-Office].