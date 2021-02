Aroundtown verlängert erfolgreich den Mietvertrag mit dem renommierten IT-Unternehmen Fiducia & GAD IT AG über ca. 10.000 m² für weitere fünf Jahre in der Storkower Straße 111 in Berlin-Prenzlauer Berg. Das Objekt ist damit weiterhin vollständig an einen starken Mieter vermietet.

Storkower Straße 111 © Aroundtown SA D...

Fotos: Aroundtown SA



[…]