Fidelity stärkt Immobilienteam in Deutschland

Marian Lukesch (32) startet ab sofort als Transactions Manager, European Real Estate bei Fidelity International (Fidelity). Lukesch wird für den Fidelity Eurozone Select Fund für deutsche Immobilienakquisitionen zuständig sein. Der Fonds wird von Keith Sutton, Director, European Real Estate, gemanagt.

.

„Die globale Corona-Pandemie hat es gezeigt: Die deutschen Immobilienmärkte gelten als ein sicherer Hafen für europäische Investoren. Fidelity reagiert auf die Kundenbedürfnisse und baut die Präsenz in Deutschland weiter aus. Marian Lukeschs Erfahrung und bisherigen Erfolge in diesem Sektor werden ein großer Gewinn für unser Team sein“, so Keith Sutton.



Lukesch berichtet an Dr. Arno Väth, Director, European Real Estate. Väth verantwortet die Akquisition und Performance von Immobilien-Investments im deutschsprachigen Raum bei Fidelity.



Marian Lukesch verfügt über langjährige Erfahrung mit Investments in Gewerbeimmobilien. Zuletzt arbeitete er als Spezialist für Investment-Transaktionen bei der Aurelis Real Estate Service GmbH. Dort zeichnete er sich für Investitionen vornehmlich im Bereich südwestdeutscher Leichtindustrie- und Logistikimmobilien verantwortlich und wickelte Transaktionen im Wert von rund 800 Millionen Euro ab. Seine Karriere begann er 2013 dort als Asset Manager. Lukesch hat einen Abschluss als Master of Science im Fach „Management Bau, Immobilien und Infrastruktur“ der Bauhaus Universität Weimar.