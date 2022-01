Fidelity RE verstärkt europaweit sein Team

Fidelity International erweitert sein Immobilienteam mit der Neueinstellung von sieben Investmentexperten in Deutschland, den Niederlanden und Frankreich. Mit dem Ausbau unterstreicht der Assetmanager sein Vorhaben, das Vermögen des institutionellen Anlegern vorbehaltenen Flaggschiffprodukts Fidelity Eurozone Select Real Estate Fund weiter zu erhöhen und neue Strategien zu entwickeln.

.

Von den sieben Neueinstellungen entfallen vier auf Deutschland. Mit der Ernennung von Anita Krajinovic-Bilos zum Sustainability Manager betont Fidelity Real Estate seinen Fokus auf Nachhaltigkeit. Im vergangenen Jahr hat sich Fidelity Real Estate verpflichtet, bis zum Jahr 2050 für seine gesamte Fondspalette netto null CO2-Emissionen zu erreichen. Die von den Vermietern verursachten Emissionen sollen bis 2035 auf netto null reduziert werden.



Zudem wechselt Josephine Weise als Asset Manager für Deutschland zu Fidelity Real Estate. Sie kommt von Erwe Immobilien, wo sie ebenfalls als Asset Manager tätig war. Davor arbeitete sie als Asset Manager bei Polares REAM GmbH, AXA Investment Managers GmbH und AXA Real Estate.



Christina Reus wird als Transactions Manager das weitere Wachstum des Immobilienportfolios in Deutschland unterstützen. Bevor sie zu Fidelity International kam, war sie bei der Deutsche Oppenheim Family Office AG, Rothschild und Deutsche Bank tätig.



Marian Lukesch stößt zu Fidelity Real Estate als Investment Transaction Manager für den Eurozone Select Real Estate Fund und ist für die Beschaffung und Ausführung von Transaktionen in Deutschland verantwortlich. Zuvor war er bei der Aurelis Real Estate Service GmbH tätig. Alle vier Neuzugänge sitzen am Standort Frankfurt.



Neben den Neuzugängen am Standort Frankfurt gibt es personelle Verstärkung in den Niederlanden und in Frankreich. Matthijs Schriek kommt als Asset Manager für die Niederlande zu Fidelity Real Estate. Er verfügt über 14 Jahre Branchenerfahrung und war vor seinem Wechsel zu Fidelity als Senior Asset Manager bei MRP Development tätig.



Roeland Schippers kommt als Transactions Manager zu Fidelity Real Estate und wird von Amsterdam aus das weitere Wachstum des Immobilienportfolios in den Niederlanden unterstützen. Vor dem Wechsel zu Fidelity International war er bei PingProperties tätig, einer niederländischen Investment-Management-Plattform. Davor hat er bei Geneba Properties (jetzt Frasers) und PwC Corporate Finance - M&A gearbeitet.



Last but not least wird Adrien Jibert als Transactions Manager das französische Team verstärken, um von Paris aus die Expansion des Immobilienportfolios in Frankreich zu unterstützen. Er arbeitete vor dem Wechsel zu Fidelity International bei Cromwell und davor bei der DWS und bei AEW.