Fidelity International erwirbt zwei Hornbach Baumärkte für ein Individualmandat

Fidelity International hat im Rahmen eines Individualmandats zwei große Hornbach Baumärkte von einem deutschen institutionellen Investor erworben. Die Ankäufe werden durch ein Scharia-konformes Individualmandat finanziert, deren Asset Manager die in Dubai ansässige NCB Capital (DIFC) ist. Beide Objekte wurden 2003 erstellt und sind vollständig an die Hornbach Baumarkt AG bis Ende 2030 vermietet.

Das Objekt in Berlin liegt in der Malchower Chaussee 10 im Bezirk Pankow und umfasst rund 15.000 m² Mietfläche sowie 400 Stellplätze. Das Objekt in Osnabrück befindet in der Hannoverschen Straße 111 nahe der Autobahn A33. Es verfügt über rund 24.000 m² Mietfläche und 500 Stellplätze. Beide Baumärkte dominieren ihren jeweiligen Einzugsbereich. Der Verkäufer wurde von Blank Real Estate aus Frankfurt beraten.