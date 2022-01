Das Ingenieur- und Beratungsunternehmen Fichtner IT hat in Berlin ca. 1.200 m² in der Franklinstraße 26a-26b angemietet. Die Fichtner Gruppe zieht hier mehrere Standorte zusammen. Vermieter des Franklin Hauses ist die Consus Development GmbH & Co. KG . Kasten-Mann war für den Mieter exklusiv beratend tätig.

