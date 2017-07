FIABCI: Staatssekretär Adler übernimmt Schirmherrschaft für Sonderpreis

Gunther Adler, Staatssekretär beim Bundesbauministerium, hat die Schirmherrschaft für den FIABCI/BFW Sonderpreis für bezahlbares Bauen übernommen. Das gab Andreas Ibel, BFW-Präsident und Mitglied der Jury, heute in Berlin bekannt.

.

„Der FIABCI Prix d'Excellence Germany zeichnet Projekte aus, die die verschiedensten Ansprüche an moderne Gebäude beispielhaft vereinen. Der Wettbewerb hat sich als wichtige Plattform der Immobilienbranche etabliert„, honorierte Gunther Adler, Staatssekretär im Bundesbauministerium. „Deshalb übernehme ich gerne die Schirmherrschaft für den FIABCI/BFW Sonderpreis für bezahlbares Bauen. Vor dem Hintergrund des Wohnraummangels in den Ballungsgebieten zeigt sich: Mit der Auslobung des Preises ist der FIABCI Prix d´Excellence Germany ganz nah am Puls der Zeit.“



„Auch das Erreichen einer größtmöglichen Energieeffizienz ist eine der größten Herausforderungen für Projektentwickler„, ergänzte Michael Heming, Präsident FIABCI Deutschland. „Deshalb loben wir einen weiteren Preis, den Vattenfall Sonderpreis Energie aus. Die beiden zusätzlichen Preis-Kategorien verdeutlichen die Ziele unseres Wettbewerbs: Wir wollen die Synergien zwischen Bauwirtschaft, Baukultur, Politik und Gesellschaft fördern, Dialoge anregen und zu innovativem nachhaltigem Bauen inspirieren.“