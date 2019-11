FIABCI Prix d´Excellence Germany 2019: Und der Gewinner ist…

Die Gewinner des diesjährigen FIABCI Prix d´Excellence Germany stehen fest: Gold holten das Metropolenhaus am Jüdischen Museum in Berlin in der Kategorie Wohnen und das Haus der Bayerischen Geschichte in Regensburg in der Kategorie Gewerbe. Die feierliche Preisverleihung des Wettbewerbs für Projektentwicklungen, der von FIBACI Germany und dem BFW Bundesverband Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen ausgelobt wird, fand am 15. November im Berliner Ewerk statt. Beide Gewinner-Projekte werden nun als deutsche Beiträge in die FIABCI Prix d’Excellence International Awards 2020 eingereicht, die im kommenden Mai auf den Philippinen verliehen werden.

.

Aus den diesjährigen Bewerbungen aus 15 Städten wurden folgende Projektentwicklungen mit dem FIABCI Prix d’Excellence Germany Award ausgezeichnet:



Kategorie Wohnen

Gold: Metropolenhaus am Jüdischen Museum, Berlin

Silber: ABE - Alte Bonbonpapierfabrik Eppendorf, Hamburg

Bronze: Höchst Neu Erleben, Frankfurt am Main



Kategorie Gewerbe

Gold: Haus der Bayerischen Geschichte, Regensburg

Silber: Landmark7 – Phoenixhof, Hamburg

Bronze: my4Walls, Hamburg



„Diese decken – angefangen von der Umnutzung, dem Neubau bis hin zur Bestandsrevitalisierung und –sanierung im Wohn- und Gewerbebereich die gesamte Bandbreite der Bautätigkeit in Deutschland ab. Die Gewinner-Teams wurden von einer 12-köpfigen Expertenjury gewählt, die das Spektrum unserer Bewertungskriterien repräsentiert. Bewertungsmaßstab für eine gelungene Umsetzung bilden dabei sieben Kriterien: Konzept, Architektur, Nachhaltigkeit, Bauablauf, Innovation, Markenentwicklung und urbane Integration“, so Michael Heming, Präsident FIABCI Deutschland und Mitglied der Jury.



Neben den Preisträgern wurden die besten Projektentwicklungen in einer „FIABCI Prix d´Excellence Official Selection 2019“ ausgezeichnet: Bismarck Quartier Düren, Düren; City Gate Nord, Hannover; Colours, Heidelberg; Elements Riedberg, Frankfurt am Main; Urban Garden, Heilbronn; Newtonprojekt Haus 1, Berlin; Parkend - Die urbane weiße Stadt, Frankfurt am Main; Poing Seewinkel, Poing; Urban Garden Living Köln, Köln; Vilis an der Düssel, Düsseldorf; Wilma Wilhelmsburg, Hamburg; Wohnungsbau Chamissostraße, Berlin.



Die eingereichten Bauvorhaben des diesjährigen Wettbewerbs stellen ein gesamtes Projektvolumen von rund einer Milliarde Euro dar. Damit konnten über 2.000 sowohl frei finanzierte als auch öffentlich geförderte Wohnungen gebaut werden.