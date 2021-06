FIABCI Europa: Zweite Amtszeit von Michael Heming beginnt

Michael Heming

© Heike Rost

Anfang Juni hat die zweite Amtszeit von Michael Heming als Präsident von FIABCI Europa begonnen. Heming, der zudem Präsident von FIABCI Deutschland ist, hat sich dafür vorgenommen, Potenziale aus der Gemeinschaft heraus zu nutzen.

.

„Unsere Branche steht national und global vor einer großen Herausforderung. Gerade jetzt ist es wichtig, sich über alle Grenzen hinweg ein Netzwerk zu bilden. Dieses Netzwerk und internationale Geschäfte zu stärken ist mein Ziel. Gemeinsam ist man stärker und kann Lösungen für globale Fragestellungen finden. Dieses Potenzial aus der Gemeinschaft heraus ist eine wichtige Gegenströmung zu immer größer werdenden Tendenzen zu Spaltung und Polarisierung.“, so Heming. "National erlebt die deutsche Immobilienwirtschaft bisher nie für möglich gehaltene Angriffe aus der Politik, bis hin zu Forderungen nach Enteignung und einem bundesweiten Mietendeckel. Alleine diese Forderungen und Gedankenspiele fügen dem deutschen Immobilienmarkt international bereits enormen Schaden zu.“



Zudem erhielt Heming die FIABCI „Medal of Honor“. Die Ehren-Medaille wird von dem internationalen Berufsverband für die „hervorragende Unterstützung und als Würdigung der Tätigkeit für den Verband“ verliehen.



Der Dipl. Betriebswirt und Dipl. Sachverständige Michael Heming ist bereits seit 25 Jahren FIABCI-Mitglied und seit über 25 Jahren in der Immobilienwirtschaft tätig. Er ist in Deutschland, Österreich und der Schweiz (DACH-Region) Masterlizenzpartner für Fine & Country, einem der größten internationalen Anbieter für Wohnimmobilien im Premiumsegment mit über 300 Niederlassungen in 18 Ländern. Zudem ist er Inhaber der Firma Heming-Immobilien, einem Immobilienberatungsunternehmen mit rund 15 Mitarbeitern an fünf Standorten im Rhein-Main-Gebiet, das auf die Vermarktung von Wohnimmobilien und Investment sowie Gewerbe spezialisiert ist.