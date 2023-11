FIABCI Deutschland wählt René Blume zum neuen Präsidenten

Die Mitgliederversammlung von FIABCI Deutschland hat René Blume zum neuen Deutschland-Präsidenten gewählt. Sein Vorgänger, Michael Heming, der seit 2017 Präsident war und zudem das Amt des Europapräsidenten von 2020 bis 2023 innehatte, hatte sein Amt aus persönlichen Gründen zur Verfügung gestellt.

.

Blume war bereits von 2011 bis 2016 FIABCI Deutschland-Präsident und ist geschäftsführender Gesellschafter der Firma Haustechnik Eistal GmbH: „Ich danke Michael für sein Engagement für FIABCI in Deutschland und europaweit. Er hat sich mit seiner ganzen Kraft für den Verband eingesetzt.“ Als neuer Präsident von FIABCI Deutschland wird sich René Blume auf folgende Themen fokussieren:



Mitgliederbindung und -wachstum: Implementierung eines Mitgliederbindungsprogramms, das exklusive Vorteile, Schulungen und Networking-Möglichkeiten bietet, um die Mitgliederzahl zu erhöhen und die Zufriedenheit bestehender Mitglieder sicherzustellen.



Bildung und Weiterbildung: Entwicklung einer breiten Palette von Bildungs- und Schulungsprogrammen, um die Fähigkeiten und das Fachwissen der Mitglieder zu erweitern und sie auf dem neuesten Stand der Branche zu halten.



Kooperationen und Partnerschaften: Aufbau strategischer Partnerschaften mit anderen globalen Organisationen, Regierungen und Unternehmen, um die internationale Präsenz und die Ressourcen von FIABCI zu stärken.



Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung: Förderung nachhaltiger Praktiken in der Immobilienbranche und die Schaffung von Programmen zur sozialen Verantwortung, um den gesellschaftlichen Beitrag von FIABCI zu betonen. FIABCI ist bereits beratendes Mitglied der UN-Habit und hat mit der der FIABCI Scholarship Foundation eine Unterorganisation, die sozial schwächeren Studierenden Unterstützung zukommen lässt.



Technologie und Innovation: Investition in neue Technologien, um die Effizienz der Organisation zu steigern und die Mitglieder in Bezug auf innovative Trends und Lösungen in der Immobilienbranche auf dem Laufenden zu halten.



„Die Umsetzung dieser Strategie soll FIABCI helfen, seine Position als führender internationaler Verband für Immobilienberufe zu stärken und die Zukunft des Verbands zu sichern“, so Blume abschließend.