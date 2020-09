FH Potsdam und ProPotsdam unterzeichnen Kooperationsvertag

FHP-Präsidentin Prof Dr. Eva Schmitt-Rodermund und ProPotsdam-Geschäftsführer Jörn-Michael Westphal haben heute eine Kooperationsvereinbarung unterzeichnet. Gemeinsames Ziel ist es, eine langfristige strategische Zusammenarbeit aufzubauen.

.

Beide Partner haben sich auf einen regelmäßigen Informationsaustausch über aktuelle Entwicklungen verständigt, vor allem zu den Themenbereichen Standortentwicklung, Urbanität und Mobilität, Kommunikation und Gestaltung, Sozialwesen und soziales Engagement sowie Fachkräftesicherung. Auch die Initiierung und Durchführung von Lehr-, Forschungs- und Entwicklungsprojekten sind wesentliche Bestandteile der Vereinbarung.



Die FHP unterstützt ProPotsdam darüber hinaus zu Themen der nachhaltigen Stadtentwicklung in der Landeshauptstadt Potsdam, insbesondere im Kontext des FHP-Schwerpunktes „Urbane Zukunft“. Zudem begleitet ProPotsdam die Nachwuchsförderung an der FHP und trägt damit langfristig zur Sicherung des Fachkräftebedarfs in der Region bei.



„Für unsere Studierenden bietet diese Kooperation vielfältige Optionen, sich in Theorie und Praxis mit dem Thema Stadtentwicklung auseinanderzusetzen“, so Prof. Dr. Eva Schmitt-Rodermund, Präsidentin der FHP. „Die getroffenen Vereinbarungen zielen darauf ab, die Ressourcen der FH Potsdam und ProPotsdam zu bündeln. Wir setzen als Hochschule ein wichtiges Signal, wenn wir unsere Kompetenzen in Studium, Forschung und Lehre am Standort Potsdam mit einem starken Regionalpartner weiterentwickeln.“



„Wir unterstützen bereits seit Jahren die Potsdamer Wissenschaft und Hochschullandschaft, dabei kooperieren wir auch mit der Fachhochschule Potsdam. Im Mittelpunkt stehen gemeinsame Projekte mit dem Institut für Angewandte Forschung ‚Urbane Zukunft‘ mit dem Ziel, innovative Beiträge zur Stadtentwicklung zu leisten. Mit der Kooperation mit der Fachhochschule investieren wir nicht nur in Bildung, sondern langfristig gesehen auch in die Zukunft der Region“, sagt ProPotsdam-Geschäftsführer Jörn-Michael Westphal.