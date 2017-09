FGvW wächst: Alik Dörn verstärkt Immobilienrecht

Alik Dörn

Die Wirtschaftskanzlei Friedrich Graf von Westphalen & Partner treibt den Ausbau ihres Frankfurter Büros weiter voran. Ab 1. September 2017 kommt Rechtsanwalt Alik Dörn (44) als Local Partner. Er wechselt von Bird & Bird zu FGvW.

.

Alik Dörn, LL.M., ist ausgewiesener Experte für die Beratung im Immobilienrecht, Energierecht, Vergaberecht und generell im Öffentlichen Wirtschaftsrecht. Er hat über 13 Jahre Erfahrung in diesem Bereich. Seine Anwaltstätigkeit begann er 2004 bei Bird & Bird in Düsseldorf. Zwischenzeitlich wechselte er zu Clifford Chance nach Frankfurt und arbeitete im Anschluss als Senior Manager bei KMPG Law in Nürnberg. Von dort kehrte er als Counsel zu Bird & Bird nach Frankfurt zurück, wo er zuletzt tätig war.



Alik Dörn wird eng mit den Frankfurter Partnern im Immobilienrecht (Dr. Tom Erdt) und im Arbeitsrecht (Dr. Sabine Schröter und Susanne Lüddecke) zusammenarbeiten.