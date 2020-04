FGvW eröffnet Standort in der Hauptstadt

Die Wirtschaftskanzlei Friedrich Graf von Westphalen & Partner (FGvW) wird zum 1. Mai 2020 einen Standort in der Hauptstadt eröffnen. Für die Expansion konnte die Sozietät Dr. Alexander Hartmann (43) und Oliver Ehrmann (47), bisher Partner des Berliner Büros von BRL, gewinnen. Sie wechseln mit zwei Associates und einem Team im Bereich steuerrechtliche Compliance. In den kommenden Monaten werden mit Jörg Michael Siecke (52) ein weiterer Partner von BRL mit dem Schwerpunkt Immobilientransaktionen sowie ein Associate dazustoßen.

.

Dr. Alexander Hartmann begann seine Berufslaufbahn als Rechtsanwalt im Jahr 2007 bei K&L Gates. Kernbereich seiner Tätigkeit sind M&A-, Venture-Capital- und Immobilientransaktionen, jeweils einschließlich finanzierungsrechtlicher Aspekte. Dabei hat er sich besonders auf die Technologie-Branche spezialisiert. Er ist vor allem in der Berliner PE/VC-Szene gut vernetzt und berät sowohl Investoren als auch auf Seiten der jeweiligen Zielgesellschaften.



Oliver Ehrmann war seit 2007 zunächst als Rechtsanwalt, ab 2012 auch als Steuerberater, bei Olswang und Dentons tätig, bevor er 2015 zu BRL wechselte. Dort baute er das Steuerteam in deren Berliner Büro auf. Der Fokus seiner Beratung liegt auf der steuerrechtlichen Strukturierung von Transaktionen (M&A, Venture Capital, Immobilien) und der laufenden Beratung von Digitalunternehmen und Private Clients. Er verfügt über ein breites Mandantennetzwerk in der Berliner Startup-Branche und berät insbesondere ausländische Investoren und Family Offices bei deren deutschen Investments.



Jörg Michael Siecke startete seine Anwaltslaufbahn im Jahr 2001 im neu eröffneten Hamburger Büro von GSK Stockmann, bevor er 2004 in deren Berliner Büro wechselte. Seit 2014 war er Partner bei BRL. Er berät insbesondere institutionelle Investoren und deren Asset Manager aus dem In- und Ausland bei Immobilientransaktionen. Sein Schwerpunkt liegt auf gewerblich genutzten Immobilen, insbesondere der Assetklassen retail und light industrial.