The Cradle, das Düsseldorfer Leuchtturmprojekt von Interboden, ist ein Jahr vor Fertigstellung vollvermietet: Das auf strategische Kommunikation spezialisierte Unternehmen FGS Global wird seine Büros von der Berliner Allee in der Innenstadt in den Medienhafen verlegen.

Fotos: Interboden / HPP / Bloomimages



[…]