Mit dem 2017 aufgelegten Artikel-8-Fonds „FG Wohninvest Deutschland S.C.S. SICAV-SIF“ kann die auf Wohnimmobilien in Deutschland spezialisierte Fundamenta Group Deutschland erneut auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2021/ 2022 (Oktober 2021 bis September 2022) zurückblicken. Der Wohnimmobilienfonds hat mit einem Total Return von 5,0 % per 30. September 2022 auch in einem

[…]