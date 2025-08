Feuriger Tatzlwurm verstärkt BW Signature Collection

Das familiengeführte 4-Sterne-Hotel Feuriger Tatzlwurm Berghotel & Spa in Oberaudorf, Oberbayern, hat sich der BW Signature Collection by Best Western angeschlossen.

.

Mit dieser Entscheidung setzen die Eigentümer Andreas und Karl Kiesl auf die Reichweitenstärke, den technologischen Support und den Erfahrungsaustausch innerhalb der Hotelgruppe. Das traditionsreiche Berghotel mit 78 Zimmern, großzügigem Spa-Bereich und Tagungskapazitäten ist eine hochwertige Ergänzung des BWH-Portfolios.



„Uns war wichtig, Teil eines Netzwerks zu werden, das unsere Werte teilt, aber auch neue Türen öffnet – für uns, unsere Gäste – aber auch mit Blick auf unsere Weiterentwicklung“, erklärt Karl Kiesl. Marcus Smola, CEO bei BWH Hotels Central Europe, ergänzt: „Der Feurige Tatzlwurm ist kein Hotel von der Stange: Er steht für gelebte Gastgebertradition, außergewöhnliche Lage und ein unverwechselbares Erlebnis zwischen Wasserfall, Bergsee und Alpen-Panorama. Genau solche Häuser machen die BW Signature Collection stark und besonders.“