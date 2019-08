Hamburger Quartiersentwicklung „LaHoMa“ ist fertig

Wohnen, Arbeiten, Einkaufen, dazu Dienstleistungen, Gesundheitsversorgung und Freizeitangebote vereint an einem Standort. „Neue Marktplätze“ nennt Matrix Immobilien das hauseigene Konzept zur Quartiersentwicklung. Mit dem LaHoMa (steht für Langenhorner Markt) hat der Hamburger Projektentwickler nun die perfekte Blaupause geschaffen. Dafür wurde das in die Jahre gekommene EKZ Langenhorner Markt in einen attraktiven Lebensmittelpunkt im Norden der Elbmetropole verwandelt. Nach den ersten Geschäftseröffnungen Ende 2018 [wir berichteten] sind nun auch die 126 neuen Wohnungen bezugsfertig.

