Fertigstellung des Panattoni Parks Frankfurt Ost

Panattoni Park Frankfurt Ost

Ab dem 01.08. 2017 wird die spekulativ geplante Neuentwicklung Panattoni Park Frankfurt Ost durch den Logistikdienstleister Dachser SE genutzt. Die Logistikhalle mit einer Innenhöhe von 12,20 m UKB ist zu einem Drittel der Fläche als Kühlhalle ausgelegt und eignet sich aufgrund des benachbarten Lebensmittelumschlagpunkts von Dachser für verschiedene Nutzungsmöglichkeiten der lebensmittelaffinen Logistik. Die Logistikhalle wird zum 01. 05. 2017 fertiggestellt. Dachser wird nach Umsetzung weiterer kundenindividueller Anforderungen die Anlage ab 01. 08. 2017 vollständig für sich nutzen.

Der Standort hat, als einer der ersten Flugplätze in den Zwanziger Jahren und durch die ehemalige Nutzung als US-Fliegerhorst, historische Wurzeln. Aus diesem Grund kam der Aufbereitung einer Teilfläche des ehemaligen Flugplatzes große Bedeutung zu. Dementsprechend dauerte der Entwicklungsprozess bis zum Bezugstermin nahezu zwei Jahre. Die Gesamtinvestitionssumme beläuft sich auf 25 Mio. Euro. Panattoni strebt für die Anlage eine Zertifizierung nach DGNB-Richtlinien an, welche die ökonomische und ökologische sowie die funktionale Qualität der Immobilie belegt.



Fred-Markus Bohne, Managing Partner bei Panattoni Europe, sieht die Vollvermietung der Neuentwicklung an Dachser als Erfolg: „Die Vollvermietung unseres spekulativ errichteten Logistikparks Frankfurt Ost an Dachser bestätigt unsere Strategie. Durch die spekulative Planung ist es uns möglich, den Bedarf an Logistikimmobilien selbst an Hot Spots wie Frankfurt auch kurzfristig zu bedienen."