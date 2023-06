Ferronordic siedelt Deutschlandzentrale im Main Triangel an

Die Ferronordic GmbH hat die komplette 11. Etage des Main Triangel in Frankfurt-Sachsenhausen angemietet, um dort ihre zukünftige Deutschlandzentrale zu errichten. Das Service- und Vertriebsunternehmen für LKW und Baumaschinen mietet langfristig 1.110 m² Bürofläche im LEED-Gold zertifizierten Bürogebäude von der Triangel Frankfurt Immobilien GmbH. Der Eigentümer wurde von BNP Paribas Real Estate GmbH beraten, Knight Frank war für den Mieter vermittelnd tätig.

„Frankfurt liegt mitten in Deutschland und ist sehr gut erreichbar. Deswegen haben wir die Mainmetropole als Standort für unsere zukünftige Deutschlandzentrale gewählt. Das Main Triangel hat uns sowohl hinsichtlich der Ausstattung als auch der verkehrsgünstigen Lage überzeugt“, sagt Lars Corneliusson, CEO von Ferronordic. Das Unternehmen hat die Büroeinheit im Mai im Ist-Zustand bezogen und beschäftigt ca. 40 bis 50 Mitarbeiter.



"Bis zur Vollvermietung steht im Main Triangel jetzt nur noch die Büroetage im zwölften Stock zur Verfügung, die einen Ausblick auf Frankfurter Skyline und den Main bietet“, erklärt Holger Roberts, Head of Asset Management Germany bei Edmond de Rothschild.



Nahversorger und weitere gastronomische Angebote sowie das Naherholungsgebiet am südlichen Mainufer und die Innenstadt sind fußläufig erreichbar. Die Autobahn A661 ist innerhalb von drei Minuten erreichbar, der Hauptbahnhof innerhalb von acht Minuten. Das Main Triangel an der Adresse Zum Gottschalkhof 3 und Zum Laurenburger Hof 76 bietet seinen Nutzern Tiefgaragen-Stellplätze, E-Ladestationen sowie Fahrradstellplätze. Hauptankermieter des insgesamt knapp 18.000 m² Bürofläche umfassenden, dreizehngeschossigen Gebäudeensembles ist das Land Hessen, Nutzer dieser Flächen ist die Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main.