Ferraro und Homburg stellen Großprojekt vor

Homburg bekommt ein neues Stadtquartier: Die Ferraro Group hat jetzt die Pläne für das „Coeur“ auf dem ehemaligen Areal von Dillinger Stahlbau vorgestellt. Auf dem 18 ha großen Gelände sind rd. 500 Miet- und Eigentumswohnungen sowie Gewerbeflächen geplant. Das Investitionsvolumen wird mit über 500 Mio. Euro beziffert.

.

Die Ferraro Group, die das Areal an der Saarbrücker Straße, Entenmühlstraße und der Straße Am Forum seit Mitte 2022 im Besitz hat, konnte den Rückbau bereits fast vollständig abschließen und präsentierte am Montag auf einer Pressekonferenz nun erstmals seine Pläne für das 180.000 m² große Areal, die ein großer Wurf für die Stadt sein könnten.



Bürgermeister Forster betonte, dass dies ein besonderer Tag für Homburg sei und sprach von einem neuen „Meilenstein in der Entwicklung unserer Stadt“. Der Verwaltungschef zeigte sich dankbar gegenüber der Ferraro Group, dass sie sich dieser großen Fläche annehme. „Wir freuen uns, dass mit 'coeur' ein neuer Mittelpunkt in Homburg entsteht, der das Leben in der Stadt nachhaltig verändern wird“, sagte Bürgermeister Michael Forster.



Mit den Fachleuten aus dem Bereich der Projektentwicklung, Dipl-Ing. Harald Full und Dipl.-Ing. FH Carolin Keller stellte CEO Giuseppe Ferraro zunächst sein Unternehmen und dann das Projekt vor. Unter dem Namen „Coeur“ planen die Neunkircher auf dem brachliegenden Gelände westlich des Forums ein gemischt-genutztes Stadtquartier mit Wohn- und Gewerbeflächen. Vorgesehen sind Gewerbeflächen bis zu 60.000 m², urbane Gebiete, die für Wohnen und Gewerbe geeignet sind und für die etwa 100.000 m² zur Verfügung stehen sowie Wohnbereiche im Herzen des neuen Stadtquartiers mit etwa 27.000 m². So sollen allein in diesem zentralen Bereich bis zu 500 Wohneinheiten zum Kauf oder zur Miete ermöglicht werden, so Carolin Keller. Auch Konzepte für Studenten und Senioren seien angedacht. Laut Keller sei geplant, die Festsetzungstiefe im Bebauungsplan relativ gering zu halten, um in der Zukunft flexibel zu sein.



Harald Full geht davon aus noch in diesem Monat die Abrissarbeiten abschließen zu können und danach mit der Sanierung und Entsorgung der Altlasten zu beginnen, wofür rund ein Jahr eingeplant ist. Parallel zu diesen Arbeiten soll das Bebauungsplanverfahren weiter vorangetrieben werden. Für einen ersten Bauabschnitt wurde kürzlich bereits die Offenlage beschlossen.