Ferraro revitalisiert Veolia Industriepark in Heinsberg

Die Ferraro Group schafft neue Gewerbeflächen im Veolia Industriepark in Heinsberg. Derzeit befindet sich das Areal an der Boos-Fremery-Straße im Rückbau. Die Grundstücksgesellschaft hat als Eigentümer der Fläche die F&R Industriedemontage und Abbruch GmbH mit den Arbeiten beauftragt. Der Ingenieurtechnische Rückbau erfolgt in Abstimmung mit den zuständigen Behörden und Veolia und erfordert einen größeren Zeitaufwand.

.

Ziel ist die Nutzbarmachung des Areals im Einklang mit dem Umfeld des Technologieparks. Laut Giuseppe Ferraro, Geschäftsführer der Neunkircher Unternehmensgruppe, weichen in Heinsberg fast 1 Million m³ umbauter Raum an Industriefläche einer neu zu nutzenden Fläche von 95.000 m². Denkbar hierfür seien laut Ferraro kleinteiliges Gewerbe, Produktionsbetriebe bis hin zur Logistikdienstleistung.