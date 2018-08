Ferox kauft H 31 in Darmstadt

Die Ferox Immobiliengruppe hat die Büroimmobilie H 31 in Darmstadt erworben. Dies teilte die bayerische Unternehmensgruppe Karl (Innernzell/Niederbayern) und Insolvenzverwalter Axel W. Bierbach von der Kanzlei Müller-Heydenreich Bierbach & Kollegen in der vergangenen Woche mit. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

.

Rechtlicher Verkäufer des Objekts in der Hilpertstraße 31 in Darmstadt ist Rechtsanwalt Axel W. Bierbach von der Kanzlei Müller-Heydenreich Bierbach & Kollegen. Er ist Insolvenzverwalter über das Vermögen der Deutsche Fonds Management GmbH & Co. DCM Renditefonds 15 KG. Der geschlossene Immobilienfonds hatte in die Büroimmobilie, ein ehemaliges Verwaltungsgebäude der Deutschen Post in Darmstadt, investiert und im Dezember 2015 Insolvenzantrag beim Amtsgericht München gestellt.



Die Karl-Gruppe hatte die Forderungen gegen den Eigentümer der Büroimmobilie im Jahr 2016 von den Gläubigerbanken erworben und ist seitdem wirtschaftlicher Eigentümer. Das Unternehmen hat die 1989 erbaute Gewerbeimmobilie mit mehr als 56.000 m² Mietfläche seither aus der Gläubiger-Position heraus entwickelt.



Ab dem Zeitpunkt des Forderungskaufs im Jahr 2016 begann die Karl-Gruppe, das Gebäude zu projektieren und dabei zunächst Baurecht zu schaffen. In kürzester Zeit konnte ein Großteil der Flächen vermietet werden: Zum einen rund 4.300 m² an ein Technologie- und Gründerzentrum unter Förderung der IHK Darmstadt für 15 Jahre, zum anderen ca. 5.000 m² an die Stadt Darmstadt zur Nutzung des Gebäudes als Berufsschule für insgesamt 800 Schüler für eine Laufzeit von zehn Jahren. Darüber hinaus wird im Oktober ein weiterer großer Büromieter auf einer Fläche von ca. 24.000 m² einziehen und diese als Interimslösung nutzen. Letzter großer Meilenstein soll im Juli 2019 die Übergabe von ca. 9.100 m² Mietfläche zur langfristigen Nutzung an einen großen, regional ansässigen Bildungsträger sein.



Seit Januar 2018 zieht somit nach und nach Leben in die Büroimmobilie ein, die zwischenzeitlich komplett leer gestanden hatte. Ebenso ist aus der früheren Single-Tenant-Struktur eine Multi-Tenant-Struktur entstanden. Ferox wird die Revitalisierung der Immobilie fortsetzen und die Restflächen vermieten.