Feri verstärkt Management-Team mit Dr. Baums

Feri verstärkt sein Management-Team. Dr. Wolfgang Baums wird ab dem 1. Oktober Bereichsvorstand für Investment Research und übernimmt gleichzeitig die Verantwortung für das neu geschaffene Feri Investment Office. Im Investment Office wird künftig die gesamte Kompetenz aus Investment Research und Investment Management der Feri Gruppe gebündelt.

Baums ist promovierter Diplom-Kaufmann und war seit 2007 in leitenden Positionen für die Oddo BHF AG tätig. Dort verantwortete er u. a. als Geschäftsführer die Vermögensverwaltung und wurde 2016 zum Head of Products & Services ernannt. Im Jahr 2019 wechselte Dr. Baums in gleicher Funktion zu BNP Paribas Private Wealth Management.