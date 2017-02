Feri Trust verstärkt Teams

Ersin Soykandar (1 / 2)

Die Feri Trust GmbH verstärkt mit drei Neubesetzungen ihre Teams. Für das Geschäft mit Privatkunden konnte das Unternehmen mit Ersin Soykandar und Jan Heitzhausen zwei Spezialisten von Merck Finck & Co. Privatbankiers gewinnen, für das instituionelle Geschäft Marc Lennertz einen Bereichsleiter der Frankfurter Volksbank.

Neuer Leiter des Privat-Geschäfts

Ersin Soykandar ist neuer Leiter Private Mandanten Bad Homburg. In dieser Funktion wird er die Verantwortung für den Ausbau und Pflege der Kundenbeziehungen übernehmen und berichtet direkt an das zuständige Vorstandsmitglied Frank W. Straatmann.



Über zwei Jahrzehnte hatte Ersin Soykandar verschiedene Positionen im Private Banking inne, zuletzt verantwortete Soykandar bei Merck Finck & Co. Privatbankiers die Frankfurter Niederlassung. Zuvor war er ab 2008 als Mitglied im Management Board Private Banking bei Bank Sarasin mitverantwortlich für den Aufbau der Geschäfte in Deutschland. Weitere Stationen führten ihn als Leiter Private Banking zur Credit Suisse, davor war er zehn Jahre bei der Deutschen Bank in Frankfurt, zuletzt in der Vermögensverwaltung. Ersin Soykandar ist Mitglied des Beirats und des Wirtschaftsrats der Deutschen Umweltstiftung.



Mit Jan Heitzhausen kommt ein zusätzlicher Berater ins Team, der den Bereich unter der Leitung von Ersin Soykandar weiter ausbaut. Er kommt ebenfalls von Merck Finck & Co. Privatbankiers, wo er vier Jahre tätig war.



Verstärkung im institutionellen Geschäft

Marc Lennertz (45) verstärkt seit Ende 2016 den Vertrieb an institutionelle Kunden. Er übernimmt die Verantwortung für die Erweiterung der Geschäftsbeziehungen mit Privatbanken, Sparkassen und Genossenschaftsbanken in Deutschland.



Lennertz ist seit 1996 im Investmentgeschäft tätig. Seit 2008 war er als Bereichsleiter der Frankfurter Volksbank verantwortlich für das Private Banking, die eigene Vermögensverwaltung und die Wertpapierberatung samt Produktauswahl der Gesamtbank. In vorherigen Funktionen war Lennertz bei der Deutschen Bank unter anderem als regionaler Leiter Investmentbereich und Leiter Private Banking beschäftigt. Er hat ein Studium der Wirtschaftswissenschaften an der RWTH Aachen abgeschlossen.