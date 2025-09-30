Fergus meldet Rekordsommer mit sieben neuen Hotels

Mit sieben Neueröffnungen, 210 Millionen Euro Umsatz und stabil hoher Auslastung zieht die mallorquinische Fergus Group eine positive Bilanz für den Sommer 2025. Besonders gefragt: familienfreundliche Resorts und Lifestyle-Hotels wie das neue Fergus Style Punta Arabí.

.

Die Sommersaison bestätigte den klaren Wachstumskurs der Gruppe: Der Gesamtumsatz wird voraussichtlich 210 Millionen Euro erreichen – mehr als ein Drittel über dem Vorjahr – und auch der operative Gewinn zeigt ein deutlich zweistelliges Wachstum. Die Auslastung lag über das Portfolio hinweg stabil hoch und erreichte im Juli und August im Schnitt knapp 90 Prozent, mit besonders starker Nachfrage in familienorientierten Resorts.



Das im Mai 2025 eröffnete Fergus Style Punta Arabí auf Ibiza hat sich schnell als Lifestyle-Destination etabliert: markante Architektur, Klippenblick über Santa Eulalia, ein vielfältiges kulinarisches Angebot und der ikonische Hippy Market Punta Arabí, der wöchentlich auf dem Gelände stattfindet.



„2025 ist eines der prägendsten Jahre für die Fergus Group. Mit sieben neuen Eröffnungen und konstant hoher Auslastung in unserem Portfolio haben wir erneut bewiesen, dass unsere Repositionierungsstrategie sowohl für unsere Gäste als auch unsere Partner Mehrwert schafft“, sagt CEO Bernat Vicens. „Das bemerkenswerte Umsatzwachstum zeigt, wie wir Immobilien in Destinationen verwandeln, die bei den Reisenden von heute wirklich Anklang finden.“