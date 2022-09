Ferchau zieht auf Channel-Areal

Neuer Standort am Harburger Binnenhafen: Die Ferchau GmbH lässt sich zu Oktober 2022 auf rund 455 m² im Bürogebäude „Channel 2“ in der Harburger Schloßstraße 24 nieder. Damit erweitert der Ingenieur- und IT-Dienstleister, der bereits fünf Niederlassungen in Hamburg unterhält, seine Präsenz in der Hansestadt und wird Teil des „Channel Harburg“.

