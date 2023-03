Ferchau bezieht Bürofläche am Düsseldorfer Flughafen

Die Ferchau GmbH mietet zum 01.05.2023 rund 440 m² Bürofläche in der Wanheimer Straße 66 in Düsseldorf-Lichtenbroich. Der Technologie-Dienstleister ergänzt damit seinen Düsseldorfer Standort im Stadtteil Unterrath um ein zusätzliches Büro im „Quartier (n)“ in unmittelbarer Nähe zum Flughafen. Savills war während des gesamten Vermittlungsprozesses für den Mieter beratend tätig. Der Eigentümer der Liegenschaft ist die Advenis Germany GmbH, diese wurde von Imovo beraten.

