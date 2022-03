Fenecon kauft Bauparzelle in Iggensbach von Karl Gruppe

Das gemeinsam von Karl und der Gemeinde Iggensbach überplante und entwickelte Gewerbegebiet in Iggensbach mit insgesamt ca. 110.000 m² darf sich über einen weiteren Investor freuen: Die Fenecon GmbH kauft ein über 12.000 m² großes Grundstück.

.

Der Hersteller für Stromspeicherlösungen plant, dort die „CarBatteryReFactory“ zu errichten. Diese industrielle Serienfertigung von Stromspeichersystemen aus Elektrofahrzeugbatterien wurde vom EU Innovation Fund für eine umfangreiche Förderung ausgewählt. Sie ist Europas größte und modernste Produktionsstätte ihrer Art. Feneco beweist mit dem Werk, dass Rohstoffe, die bereits im Land sind, weiterhin produktiv und der Energiewende dienend genutzt werden können. Auch dies ist ein Schritt zur energetischen Unabhängigkeit und der 100% Energiewende, der Vision des Unternehmens.



Mit dem neuen Gewerbegebiet unmittelbar neben der Autobahn A3 mit direkter Anschlussstelle entstehen dringend benötigte Gewerbeflächen in der Gemeinde. Die neuen Grundstücke verfügen über eine ideale Verkehrsanbindung und sind von der Autobahn aus optimal einsehbar. Die Parzellengrößen variieren von ca. 4.000 m² bis ca. 14.000 m².



„Nachdem in Deggendorf und Künzing bereits über 90 hochmotivierte Kollegen im Fenecon-Team tätig sind, freuen wir uns auf weitere 90 Kollegen, die am Standort Iggensbach einen Mehrwert für die Region und die Energiewende erbringen werden. Unsere energetische Unabhängigkeit ist in diesen Zeiten wichtiger denn je,“ sieht Franz-Josef Feilmeier in die Zukunft. „Wir stellen bereits jetzt Mitarbeiter ein, damit sie an unseren dynamisch wachsenden bestehenden Standorten unsere Produkte, Firmenkultur und Prozesse kennenlernen. Nach Fertigstellung des Werkes können sie dann in Iggensbach mit all ihrem Fachwissen durchstarten. Wir freuen uns über Bewerbungen in allen Bereichen - von Ingenieuren, Lagerfacharbeitern über Produktionsmitarbeitern oder Unterstützung in der Verwaltung.“



Mittlerweile sind beinahe alle Parzellen veräußert. Darüber hinaus führt die Karl-Gruppe Gespräche mit weiteren Interessenten für die noch verfügbaren Flächen. Die Investoren können ihre Einzelbauvorhaben ab Sommer 2022 realisieren.