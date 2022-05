Felix Schiebel betreut institutioneller Kunden für EV Asset Management

Felix Schiebel

Engel & Völkers Asset Management gewinnt mit Felix Schiebel einen erfahrenen Manager mit exzellentem Netzwerk im institutionellen Bereich. Seit dem 15. Mai 2022 betreut der 51-Jährige als Senior Director Institutional Clients & Capital Funding institutionelle Investoren für das Unternehmen.

Schiebel wechselt von der Schweizer ISP Group AG, wo er als Senior Business Development Manager ebenfalls für die Kundenbetreuung im institutionellen Bereich zuständig war. Er hat über zwanzig Jahre für mehrere Banken und Finanzdienstleister unter anderem in Mexiko-Stadt, Frankfurt, Paris, London und Zürich gearbeitet und verfügt über tiefe Kenntnisse im Bereich Corporate- und Structured Finance. Sein Studium schloss er an der Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) in Cholula, Mexiko, mit einem Abschluss in International Finance ab.



Zu seinen weiteren beruflichen Stationen zählen insbesondere die französische Investmentbank Natixis, bei der er sechs Jahre in Paris und Frankfurt im Bereich Structured Finance tätig war. Für die niederländischen NIBC Bank hat Schiebel fünf Jahre lang von der Londoner Niederlassung aus Anleihen und strukturierte Finanzprodukte an institutionelle Investoren vertrieben. In Frankfurt fungierte er knapp sechs Jahre als Finanzberater bei der heutigen MLP Finanzberatung SE. Und bei der Münchner DC Placement Advisors war Schiebel mehrere Jahre als Placement Agent für die Einwerbung von Kapital bei institutionellen Investoren in Europa zuständig.



„Bei Engel & Völkers Asset Management hat mich insbesondere der europäische Fokus angesprochen, sowohl was die Investments als auch die Anleger betrifft. Ich freue mich darauf, ab sofort interessierten institutionellen Investoren die attraktiven Investmentlösungen von Engel & Völkers Asset Management im Immobilienbereich vorzustellen”, so Felix Schiebel.



Engel & Völkers Asset Management hat bislang drei regulierte Investmentfonds für institutionelle Investoren lanciert, die in ganz unterschiedliche Immobiliensegmente investieren: europäische Logistikimmobilien, Wohnimmobilien in den Niederlanden sowie die gehobene Ferienhotellerie in Europa.