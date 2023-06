Felix Grelck ist neuer ULI Germany Young Leader Chair

Felix Grelck

© Momeni Gruppe

Felix Grelck übernimmt zum 1. Juli die Position des ULI Germany Young Leader Chairs. Er tritt damit die Nachfolge von Jens Fieber an, der den Posten im vergangenen Juni übernommen hatte. [wir berichteten]. Um der kommenden Generation im Urban Land Institute ein noch stärkeres Gewicht zu geben und dem eigenen Fokus zu entsprechen, die Ausbildung in der Branche zu priorisieren, wird Grelck mit der Ernennung ebenfalls Mitglied im deutschen Executive Committee und vertritt Deutschland damit auch im europäischen Young Leader Executive Committee.

„Ich freue mich, als langjähriger und begeisterter Young Leader Chair für den Standort Hamburg nun die übergreifende Rolle des Germany Young Leader Chair von meinem Vorgänger Jens Fieber zu übernehmen. Ich glaube fest an die transformative Kraft der Immobilienwirtschaft, insbesondere im Hinblick auf die Themen Klimaneutralität und Digitalisierung. Mein Ziel ist es, die Dekarbonisierung in der Branche durch einen offenen Austausch der jungen Generation im ULI voranzutreiben. Zudem möchte ich standortübergreifende Young Leader Events initiieren, um den interdisziplinären Austausch zu stärken und die Vernetzung junger Führungskräfte zu ermöglichen. Es ist mir ein besonderes Anliegen, neue Young Leader für das ULI zu gewinnen und den Dialog zwischen verschiedenen Generationen und Ebenen zu fördern, um gemeinsam die Zukunft der Immobilienbranche zu gestalten. Lasst es uns gemeinsam anpacken", so Grelck.