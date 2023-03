Feldschlösschen Quartier Dresden bekommt neuen Mieter

Ab Juni 2023 bezieht ein großes deutsches Post- und Logistikunternehmen rund 1.140 m² Bürofläche im Feldschlösschen Quartier in Dresden. Der Neumieter hat mit der Feldschlösschen Quartier A. & N. Schreiber GbR einen entsprechenden Mietvertrag abgeschlossen. Vermittelt wurde das Objekt von Beate Protze Immobilien GmbH.

.

Das angemietete Objekt liegt gegenüber des Feldschlösschen Stammhaus im Dresdner Stadtteil Südvorstadt. Das historische Brauhaus bietet ein Restaurant, Seminar- und Veranstaltungsräume sowie ein Braumuseum im Turm. Neben der Erlebnisbrauerei gehört der Hotelbetrieb „Achat Hotel Dresden Altstadt" zu den Hauptnutzern des Feldschlösschen Quartiers‘. Die neuen Räume des Logistikunternehmens befinden sich an der Budapester Straße 34a und 34b. In der Hausnummer 34a bezieht es 326 m², in der Hausnummer 34b rund 816 m². Beide Objekte werden aktuell umfangreich renoviert. Stellplätze sind in der großen Tiefgarage in ausreichender Zahl vorhanden. Im Zuge der Renovierungsmaßnahmen erhält der Neumieter die Möglichkeit, die Räumlichkeiten nach eigenen Vorstellungen umbauen zu lassen.



Das angemietete Objekt an der Budapester Straße 34 befindet sich zentral an einer der Hauptverkehrsadern Dresdens. Hauptbahnhof und Altstadt liegen nur wenige Minuten Fahrt von hier entfernt. Dank der idealen Infrastruktur können die Beschäftigten des Logistikunternehmens nicht nur das umfangreiche Shopping- und Gastroangebot im Stadtkern nutzen, sondern profitieren auch von einem unkomplizierten und direkten Weg zu den neuen Büros.