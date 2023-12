Feldberg kauft für Green Workplace Fonds in London ein

Feldberg Capital hat mit dem Erwerb von 8 Bloomsbury Street in London WC1 von einem nicht genannten institutionellen Investor die erste Transaktion für seinen neuen ReForm Fonds abgeschlossen.

.

Der ReForm Fonds wird braune Büroimmobilien in grüne Arbeitsräume umwandeln und konzentriert sich auf zentral gelegene Londoner Wachstumsgebiete mit ausgezeichneter Anbindung wie Soho, Fitzrovia, Marylebone und Bloomsbury. Der Fonds hat bedeutende Unterstützung von einem führenden britischen institutionellen Investor erhalten und konnte im Oktober dieses Jahres das First Closing erfolgreich abschließen. Der Fonds hat ein Fundraising-Ziel von 300 Millionen Pfund, was eine Finanzkraft von etwa 500 Millionen Pfund einschließlich Fremdkapital bedeutet.



8 Bloomsbury Street, das 2017 von den Architekten Buckley Gray Yeoman renoviert wurde, wird mit Feldbergs führender ESG-Expertise weiter umgerüstet, um Mietern maßgeschneiderte, voll ausgestattete, erstklassige grüne Arbeitsräume auf einer Fläche von 3.107 m² zu bieten. Das Gebäude befindet sich in günstiger Lage in der Nähe des vielfältigen Einzelhandels-, Restaurant-, Bar- und Theaterangebots von Fitzrovia, Soho und Covent Garden. Es ist nur drei Gehminuten vom Bahnhof Tottenham Court Road entfernt, der durch die Eröffnung der Elizabeth Line als Bürostandort gestärkt wurde.



Der Bürosektor erlebt derzeit einen signifikanten strukturellen Wandel mit einer wachsenden Kluft zwischen gesunden, technologiegestützten, grünen Arbeitsraumwerten und älteren, weniger energieeffizienten Büros. Dies, zusammen mit der herausfordernden makroökonomischen Lage, schafft eine attraktive Kaufgelegenheit für Feldberg. Das Unternehmen kann damit seine Expertise im Management und der Umwandlung von „braun-zu-grün-Assets“ anwenden und Angebote auf einem Markt mit knappen grünen und ESG-fokussierten Büroflächen und gleichzeitig wachsender Mieternachfrage schaffen.



„Wir sehen eine einmalige Gelegenheit, zu sehr attraktiven Werten in einige der besten Gewerbeimmobilien in Zentral-London zu investieren. Diese Transaktion zeigt unsere Fähigkeit, in einem anspruchsvollen Markt Opportunitäten von höchster Qualität zu identifizieren. 8 Bloomsbury Street ist ein hochwertiges Gebäude in einer ausgezeichneten Lage und nur einen kurzen Spaziergang vom Bahnhof Tottenham Court Road entfernt. Das Objekt erfordert jedoch erhebliche ESG-Verbesserungen, um einen erstklassigen grünen Arbeitsraum zu schaffen. Dies ist eine ausgezeichnete erste Akquisition für den Fonds, während wir daran arbeiten, ein einzigartiges Portfolio in Zentral-London mit einer attraktiven Pipeline aufzubauen„, so Robert Allen-Mersh, Direktor bei Feldberg Capital.



„Der Londoner Büromarkt bietet eine der attraktivsten risikoadjustierten Investitionsmöglichkeiten in Europa. Nur selten gibt es derartige Chancen an einem globalen Knotenpunkt wie London. Aber wenn die Zinsen fallen, könnte sich das Fenster wieder schnell schließen“, erläutert David Turner, Managing Partner bei Feldberg Capital.



Der ReForm Fonds ist einer der ersten britischen Fonds, der einen Teil der Managementgebühren des Fonds an vorher festgelegte ESG-Ziele bindet, was eine signifikante Ausrichtung zwischen den ESG-Ambitionen der Investoren und den finanziellen Renditen schafft. Feldberg Capital hat eine erfolgreiche Bilanz bei London-fokussierten Investitionsprojekten. Dazu zählt z.B. Akoya, eine Strategie mit einem Volumen von 500 Mio. Pfund für Büroflächen in Londoner Stadtvierteln und in Partnerschaft mit einem globalen Staatsfonds. Diese Strategie konzentriert sich auf Nachhaltigkeit, Nutzer-Wellbeing und lokale Gemeinschaften. Mit einer Fläche von knapp 70.000 m² und 160 Mietern strebt die Akoya-Plattform an, den wissenschaftsbasierten Zielen zu entsprechen und bis 2040 Netto-Null-Emissionen für Scope 1, 2 & 3 zu erreichen.



Knight Frank hat Feldberg Capital und Savills den nicht genannten institutionellen Investor beraten.