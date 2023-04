Feldberg Capital baut Expertenteam aus

Die Feldberg Capital GmbH holt mit James Bury, Jürgen Grieb, Robert Bahr und Nikolai Wolanyk weitere Experten an Bord, die den eingeschlagenen Wachstumskurs des Unternehmens mit vorantreiben sollen.

Im Zuge der geplanten Geschäftsausweitung hatten Rodney Bysh, der Gründer von Feldberg Capital, und Andreas Quint bereits Anfang 2023 als gleichberechtigte Partner die Geschäftsführung des Unternehmens übernommen [wir berichteten]. Parallel hatte sich die in Istanbul und London ansässige türkische ESAS Holding A.Ş. (ESAS Holding) mit 60 Prozent an Feldberg Capital beteiligt, was dem Unternehmen einen deutlich erweiterten Kapital- und Investorenzugang verschafft.



„Unsere vier neuen Kollegen sind mit Ihrem professionellen Hintergrund und ihrer Erfahrung in den Bereichen Investment Management und Asset Management sowie Fremdkapitalmarkt eine große Bereicherung für uns und ergänzen das Team hervorragend. Personell und strukturell sind wir nun bestens aufgestellt, um die volle Schlagkraft der Immobilien-Plattform Feldberg Capital am Markt zu entwickeln und unsere Marktpräsenz auszuweiten“, erklärt Rodney Bysh, Gründer und Geschäftsführer von Feldberg Capital. „Unser Ziel ist es Feldberg Capital zu einem paneuropäischen Immobilien-Investmentmanager mit spezialisierten Experten-Teams aufzubauen. Dabei richten wir unseren besonderen Fokus auf die ökologische und soziale Nachhaltigkeit unserer Projekte.“



James Bury ist Consultant bei Feldberg Capital. Er ist ein Experte für Investment Management und Asset Management mit mehr als 25 Jahren Erfahrung in UK und Europa. Er war bei Savills Investment als Global Head of Operations, Global Head of Product Development, Global COO und CEO Europe Management in London tätig. Zuvor fungierte er als CEO und Head of Fund Management bei Pradera Asset Management in London und Acquisition Director bei der amerikanischen Private Equity-Firma JER Real Estate Advisors in London. Bury ist Mitglied der Royal Institution of Chartered Surveyors und besitzt ein Diplom in Sustainable Real Estate (Cambridge Institute of Sustainable Leadership).



Jürgen Grieb ist CFO bei Feldberg Capital. Er ist eine erfahrene Führungskraft im Finanz- und Rechnungswesen mit mehr als 25 Jahren Berufserfahrung und war unter anderem CFO bei Edmond de Rothschild REIM (Germany) GmbH in Frankfurt, CFO bei Feldberg Capital GmbH in Frankfurt sowie Head of Fund Operations bei TMW Pramerica in München. Er ist Syndikus-Steuerberater mit umfassenden Kenntnissen in der internationalen Steuerstrukturierung und Tax Compliance. Grieb hat tiefgehende Expertise in der Verwaltung von Immobilienfonds, aber auch detaillierte Controlling-Kenntnisse in der industriellen Fertigung.



Robert Bahr ist Investment Director bei Feldberg Capital. Er verfügt über rund 10 Jahre Erfahrung auf dem Immobilienmarkt und in der Beratung. Zuvor arbeitete er über 5 Jahre als Investment Director bei Edmond de Rothschild REIM. Dort war er verantwortlich für Akquisitionen in Deutschland mit dem Schwerpunkt auf Core+ sowie Value-add Büro- und Logistikinvestitionen. Seit vielen Jahren arbeitet er mit Rodney Bysh zusammen. Davor sammelte Bahr einschlägige Erfahrungen bei PWC und Allianz Real Estate. Er hat einen Master-Abschluss in Real Estate und einen Bachelor-Abschluss in Volkswirtschaft der Universität Regensburg (IRE|BS).



Nikolai Wolanyk ist Senior Associate bei Feldberg Capital. Zuvor war er Associate für Real Estate Investment Management und Real Estate Private Equity bei AM Alpha Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH in München sowie Senior Consultant für Real Estate Investment bei BNP Paribas Real Estate Consult GmbH in Frankfurt. Er hat einen Bachelor of Science in Real Estate Management von der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen, ist Mitglied des Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) und Certified Financial Modeler.