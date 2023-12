Der Feinkostladen Atrium bleibt zwar im selben Bremer Viertel wie zuvor. Er hat sich dort aber für einen neuen Standort am Ostertorsteinweg entschieden. Vermieter der Ladenfläche ist eine Privatperson.

.

Die neue Ladenfläche am Ostertorsteinweg 86 ist ungefähr 75 m² groß. Zuvor war das Atrium im Steintor ansässig. Die Robert C. Spies Gewerbe & Investment GmbH & Co. KG war bei der Anmietung beratend und vermittelnd tätig.