Feine Lage: Vertriebsstart für Flare Living-Wohnungen

Das Grundstück war feines Filet, die Architektur wird extravagant und in Kürze wird sich zeigen, ob der Vertrieb reinstes Zuckerschlecken für die Investoren wird: Die Strabag Real Estate GmbH (SRE) und die RFR Holding GmbH (RFR) haben die Leuchtrakete für den Vertrieb der Eigentumswohnungen im Flare Living, dem mischgenutzten Gebäudekomplex des ehrgeizigen Unterfangens Flare of Frankfurt, gezündet. Auf insgesamt 4.500 m² werden 57 Eigentumswohnungen offeriert. Die Range umfasst Größenordnungen von 55 bis 180 m² Wohnfläche, die Penthouse-Wohnung hat 260 m² und einen Skyline-Blick.

Fast lakonisch erklärt denn auch Andreas Hülsken, SRE-Bereichsleiter Rhein-Main, dass damit kalkuliert wird, dass der „Markt die Wohnungen wohlfeil annimmt“, da es eine "solche Möglichkeit im Herzen Frankfurts auf absehbare Zeit nicht mehr geben“ wird. Das Flare of Frankfurt liegt zentral an der Großen Eschenheimer Straße/Ecke Stiftstraße. Fußläufig sind sowohl die Frankfurter Zeil als auch diverse U-Bahn-Stationen zu erreichen. Im Eckgebäude „Flare Business“ hat sich der Schweizer Franchisenehmer SV Hotel eingerichtet, der dort die die beiden Marriott-Marken „Moxy“ mit 150 Zimmern und „Residence Inn“ mit 260 Zimmern an den Start schicken wird.



Das Flare Living wird ebenerdig mit ausgewählten Einzelhandel und Restaurants bestückt. Die Wohnungen sollen nach dem ursprünglichen Plan der Entwickler bevorzugt an Eigennutzer vergeben werden. In der Großen Eschenheimer Straße 39 haben die Verkäufer einen Showroom eingerichtet, in dem detailgetreue Grundrisse der Wohnungen plus vorgesehene Ausstattungsextras präsentiert werden. Das Flare Living soll Mitte 2018 bezugsfertig sein.