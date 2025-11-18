Erstes deutsches Fairfield by Marriott
Feierliche Grundsteinlegung für Quartier Staelscher Hof in Rheine
In Rheine wurde im Beisein zahlreicher Gäste der Grundstein für die Mixed-Use-Projektentwicklung „Staelscher Hof” gelegt. Das Projekt entsteht direkt neben dem Rathaus auf dem ehemaligen Hertie-Areal. Herzstück des Neubaus ist der Hotelkomplex, in dem das erste „Fairfield by Marriott” Deutschlands entstehen wird.
Die Quartiersentwicklung im Zentrum Rheines entsteht auf einer Grundstücksfläche von rund 4.330 m². Sie umfasst neben dem Hotel auch 33 Eigentumswohnungen mit Wohnflächen zwischen 59 und 125 m², Gastronomie- und Gewerbeflächen sowie eine Tiefgarage mit circa 68 Stellplätzen. Entwickelt wird das schlüsselfertige Neubauprojekt von der Hofschröer Projektbau GmbH & Co. KG gemeinsam mit Achterkamp und Möller Architekten. Die Eröffnung ist für das Frühjahr 2027 geplant.
„Das Quartier Staelscher Hof ist ein starkes Zeichen für die positive Entwicklung unserer Innenstadt. Wir freuen uns sehr, dass hier ein lebendiger Ort entsteht, der Wohnen, Arbeiten und Erleben vereint und damit die Attraktivität Rheines weiter steigert“, betont Dr. Peter Lüttmann Bürgermeister der Stadt Rheine.
Das Hotel, dass das Herzstück des Projekts wird, bietet 120 Zimmer sowie eine moderne Lobbybar und wird künftig von Signo Hospitality betrieben. Sascha Konter, Managing Director, freut sich über das Startsignal für das erste Fairfield by Marriott. „Mit dem ersten Fairfield by Marriott in Deutschland setzen wir ein deutliches Zeichen für nachhaltiges Wachstum und erweitern unser Markenportfolio um eine weitere starke Marke“, so Sascha Konter. „Wir freuen uns, gemeinsam mit unseren Partnern ein Hotel zu schaffen, das modernen Komfort, Gastfreundschaft und zukunftsorientiertes Design vereint - und Rheine um ein neues, zukunftsweisendes Hotelkonzept bereichert.“ Das Projekt unterstreicht das Engagement von Signo Hospitality, innovative Hotelkonzepte in Deutschland auszubauen und die Entwicklung in der jeweiligen Region aktiv zu stärken.