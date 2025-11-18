Feierliche Grundsteinlegung für Quartier Staelscher Hof in Rheine

In Rheine wurde im Beisein zahlreicher Gäste der Grundstein für die Mixed-Use-Projektentwicklung „Staelscher Hof” gelegt. Das Projekt entsteht direkt neben dem Rathaus auf dem ehemaligen Hertie-Areal. Herzstück des Neubaus ist der Hotelkomplex, in dem das erste „Fairfield by Marriott” Deutschlands entstehen wird.

.