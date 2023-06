Feierliche Eröffnung des Edeka-Markts in Freital-Zauckerode

Nach dem vollständigen Abschluss des Innenausbaus wurde der Edeka-Markt in Freital am vergangenen Donnerstag feierlich eröffnet. Die in der Oppelstraße 1 im Stadtteil Zauckerode gelegene Filiale bietet auf einer Verkaufsfläche von 1.300 m² Verkaufsfläche rund 20.000 Artikel und Waren des täglichen Bedarfs an und ersetzt damit den ehemaligen Nahkauf.

