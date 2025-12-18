Feicht erneut zum Aufsichtsratschef der Moderne Stadt gewählt

Die Moderne Stadt GmbH hat ihren Aufsichtsrat für die neue Amtsperiode neu aufgestellt. Andreas Feicht, zugleich Chef der Stadtwerke Köln und Vorstandsvorsitzender mehrerer Kölner Konzerntöchter, bleibt Vorsitzender. Die Gremienwahl ist Teil der turnusgemäßen Neubesetzungen innerhalb des Stadtwerke-Köln-Konzerns. Auch die stellvertretenden Vorsitzenden kommen aus dem Kölner Stadtrat.

.

Am 18. Dezember 2025 fanden die konstituierenden Aufsichtsratssitzungen aller Gesellschaften des Stadtwerke-Köln-Konzerns statt. Andreas Feicht – Vorsitzender der Geschäftsführung der Stadtwerke Köln GmbH sowie Vorstandsvorsitzender der RheinEnergie AG und der GEW Köln AG – wurde in der Sitzung in seinem Amt als Aufsichtsratsvorsitzender bestätigt. Die Mitglieder des Rates der Stadt Köln, Niklas Kienitz und Hans Schwanitz, wurden zu stellvertretenden Vorsitzenden gewählt.



Der Aufsichtsrat setzt sich paritätisch aus sieben Vertretern der Stadt Köln sowie sieben, von der Stadtwerke Köln GmbH entsandten Vertretern zusammen. Er bildet einen ständigen Ausschuss zur strategischen Vorbereitung sowie einen Projektausschuss zur wirtschaftlichen und städtebaulichen Begleitung der Stadtentwicklungsprojekte der Moderne Stadt in der Umsetzungsphase.